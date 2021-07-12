Прямой эфир

Автобусы, троллейбусы и электробусы. «Минсктранс» пополнился новой техникой

12 июля 2021 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти 320 новых автобусов, троллейбусов и электробусов. С начала 2021 года «Минсктранс» пополнился новой техникой. Все для удобства и комфорта пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автобусы, троллейбусы и электробусы. «Минсктранс» пополнился новой техникой-1

За первое полугодие по филиалам предприятия распределены 200 автобусов. Большая часть предназначена для перевозок пассажиров в городе, более 30 единиц – в пригороде. 107 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 11 электробусов.

Автобусы, троллейбусы и электробусы. «Минсктранс» пополнился новой техникой-4

Также среди новой техники 118 стандартных автобусов и 83 так называемых гармошек повышенной вместимости. Среди новинок электротранспорта в 2021 году 75 коротких троллейбусов и 32 особо большой вместимости.

# Транспорт Минска # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью
12 июля 2021 14:05

В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью

МИД: если они вводят санкции против Беларуси, мы вынуждены изыскивать дополнительные средства
12 июля 2021 13:46

МИД: если они вводят санкции против Беларуси, мы вынуждены изыскивать дополнительные средства

Владимир Макей: сегодня цель даже не Беларусь, цель – Россия. Потому что она превращается в мощную мировую державу
12 июля 2021 13:22

Владимир Макей: сегодня цель даже не Беларусь, цель – Россия. Потому что она превращается в мощную мировую державу