Автобусы, троллейбусы и электробусы. «Минсктранс» пополнился новой техникой

Новости Беларуси. Почти 320 новых автобусов, троллейбусов и электробусов. С начала 2021 года «Минсктранс» пополнился новой техникой. Все для удобства и комфорта пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За первое полугодие по филиалам предприятия распределены 200 автобусов. Большая часть предназначена для перевозок пассажиров в городе, более 30 единиц – в пригороде. 107 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 11 электробусов.