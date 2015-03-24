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Ведущие вузы Беларуси в 2015 году готовы предложить абитуриентам новые специальности

24 марта 2015 13:16
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Новости Беларуси. Новые специальности готовы предложить ведущие вузы страны абитуриентам в 2015 году.

Речь идет о профессиях инновационного профиля. Востребованы также среди выпускников специальности химического и биологического направлений.

По-прежнему в лидерах по количеству желающих – «международные отношения», «юриспруденция» и «дизайн». Только Белгосуниверситет предложит две новые специальности: «геоинформационные системы» и «государственное управление и право», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:
Первая специальность – геоинформационные системы. С предложениями для гражданской сферы, для нашего военного факультета, где будут исследоваться вопросы создания цифровых карт, обработки данных дистанционного зондирования земли, получаемых со спутника. Задачи, которые решаются с помощью цифровых карт, сейчас нужны везде и всем. Поэтому спрос на эту специальность очень большой, на специалистов, поэтому не видим никаких проблем с тем, что эти специалисты через четыре года будут трудоустроены.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Сергей Абламейко

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