Ведущие вузы Беларуси в 2015 году готовы предложить абитуриентам новые специальности

Новости Беларуси. Новые специальности готовы предложить ведущие вузы страны абитуриентам в 2015 году.

Речь идет о профессиях инновационного профиля. Востребованы также среди выпускников специальности химического и биологического направлений.

По-прежнему в лидерах по количеству желающих – «международные отношения», «юриспруденция» и «дизайн». Только Белгосуниверситет предложит две новые специальности: «геоинформационные системы» и «государственное управление и право», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Первая специальность – геоинформационные системы. С предложениями для гражданской сферы, для нашего военного факультета, где будут исследоваться вопросы создания цифровых карт, обработки данных дистанционного зондирования земли, получаемых со спутника. Задачи, которые решаются с помощью цифровых карт, сейчас нужны везде и всем. Поэтому спрос на эту специальность очень большой, на специалистов, поэтому не видим никаких проблем с тем, что эти специалисты через четыре года будут трудоустроены.