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После солнечного затмения трех гродненцев госпитализировали с ожогами глаз

24 марта 2015 10:23
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Новости Беларуси. После солнечного затмения трех гродненцев госпитализировали с ожогами глаз. Травмы получили двое взрослых и ребенок.

По словам врачей, пациенты жаловались на неточную расплывчатую картинку, а также полупрозрачные пятна, которые появлялись перед глазами.

Теперь им предстоит пройти длительное лечение. Ведь любая травма сетчатки грозит серьезными проблемами со зрением.

Крупнейшее в XXI веке солнечное затмение белорусы могли наблюдать 20 марта. Тогда луна практически на 70% закрыла поверхность Солнца. Насладиться небесным спектаклем смогли миллионы человек по всей стране.

Тем, кто эту возможность упустил, придется ждать, ни много ни мало, 18 лет. Ближайшее солнечное затмение на территории Беларуси будет лишь в 2033 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Природные явления

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