Семейное общежитие № 6 в Слуцке превратилось в барак. Директор ЖКХ: Когда были военные, никто ничего не требовал

Новости Беларуси. Поводом для сюжета стал звонок на «горячую линию» телеканала СТВ. Молодая мама рассказала о том, как с двумя детьми не живет, а, скорее, выживает в общежитии. Суть в том, что место совершенно не пригодно для воспитания малышей: по комнатам бегают мыши, а окна держатся на скотче.

Умывание холодной водой. Эта утренняя полезная процедура объединила десяток семей. И дело не в здоровом образе жизни. В общежитии № 6 горячая вода попросту не предусмотрена.

Ольга живет здесь уже девять лет и каждый год только во вред обернулся для старого помещения. Ремонт за эти годы проводился только раз, но все равно мама двоих детей не может воспользоваться даже самым необходимым.

Ольга Бондарчук, житель общежития № 6 Слуцка:

В ванную мы не ходим, потому что ванной пользуются все. Она вечно грязная, холодная вода. Вообще нельзя пользоваться этой ванной. В туалет ребенок тоже не может сходить. Ее тошнит, ей плохо, ей страшно там. Пошла я в туалет – обвалился на меня кусок стены.

Через окна, которые не закрываются круглый год, в туалетах наметает целые сугробы. Впрочем, снег – это не единственный осадок, который падает на голову жильцам общежития. С потолка постоянно сыпется штукатурка и льется вода, а недавно положенная на кухне плитка буквально снимается со стены.

Семейное по назначению общежитие оказалось непригодным для обитания детей. Из-за разбитых окон в коридорах вместо ребят гуляет разве что ветер.

Общежитие не запирается на замок, поэтому бездомные частенько заходят сюда греться. Не раз пропадали вещи жильцов. А вот от других непрошенных гостей (мышей и клопов) замки не помогают.

Впрочем, помощь не приходится ждать и от санэпидемстанции.

Алеся Яцко, житель общежития № 6 Слуцка:

У меня мысль в голове, что это мышь. А если она заползет к моему ребенку и ляжет с ним рядом, походит по нем? Тут же бутылочка, соска. Вот это все ползает, бегает. Это в порядке вещей, для них это чисто. Сегодня санстанция не принимает.

Комендант общежития утверждает, что за порядком в доверенном ей доме следит: регулярно происходят уборки, санитарные обработки всех помещений. Но этого явно недостаточно, чтобы вернуть цивилизованную жизнь в стены общежития.

Ремонт (капитальный и косметический) – задача местного ЖКХ. На его баланс здание перешло пять месяцев назад.

Ирина Богаутдинова, заведующая общежитием № 6 Слуцка:

Уборщица моет у меня и санузлы, и коридор она вымывает. В любом случае. И хлорируется это все.

Жильцы общежития дорогу к ЖКХ знают практически наизусть, ведь теперь именно там решают, выделят ли бюджетные средства и будет ли, наконец, в их доме горячая вода, теплые комнаты и счастливое детство.

Николай Воронько, директор КУП «Слуцкое ЖКХ»:

Когда были военные, никто ни от кого ничего не требовал. Для того, чтобы провести горячую воду, сегодня мне надо разработать проектно-сметную документацию. Что можно ремонтировать в зимний период? В весенне-летний период будем делать косметический ремонт.