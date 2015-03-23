Раритетный пулемет времен ВОВ и 200 патронов к нему минчанин передал в милицию в рамках спецоперации «Арсенал»

Новости Беларуси. 23 марта в рамках спецоперации «Арсенал» в руки правоохранителей Октябрьского района попал раритетный пулемет времен Великой Отечественной войны и две сотни патронов к нему.

Военную реликвию минчанин нашел в доме своего отца в Гомельской области, когда делал уборку.

После проверок и исследований образец оружия передадут в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Леонид Ушенин, пресс-офицер РУВД Октябрьского района:

В течение первого дня есть результаты. Обратились граждане, добровольно сдали раритет – пулемет времен Великой Отечественной войны примерно 1927 года выпуска и также патроны к нему.

Адам Гулевич:

Родители наши говорили о боевых действиях, когда-то воевали они. Я как-то предполагал, что где-то что-то у отца оставалось. К 85-летию мама мне сказала навести порядки дома. В сарае, в подвалах. Я наткнулся на этот раритет.