Ведущей СТВ Юлии Шпилевской присвоили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»

Новости Беларуси. Прием в канун старого Нового года стал хорошей традицией со своей историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прием в канун старого Нового года стал хорошей традицией со своей историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изначально это была встреча с журналистами, а теперь круг гостей праздничного вечера расширился. Здесь учителя и врачи, деятели искусств и спортсмены. Лучшим представителям своих сфер были вручены награды. Орденов Почета удостоены губернатор Брестской области, мэр Минска и глава Комитета государственного контроля. Были отмечены заслуги и представителей СМИ, в том числе и наших коллег.
Политический обозреватель СТВ Юлия Бешанова удостоена Благодарности Президента за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики. А известная театральная дива и ведущая утреннего эфира на нашем телеканале Юлия Шпилевская стала заслуженным артистом Республики Беларусь. Праздничную церемонию продолжил гала-концерт.