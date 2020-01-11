Ведущей СТВ Юлии Шпилевской присвоили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»

Новости Беларуси. Прием в канун старого Нового года стал хорошей традицией со своей историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально это была встреча с журналистами, а теперь круг гостей праздничного вечера расширился. Здесь учителя и врачи, деятели искусств и спортсмены. Лучшим представителям своих сфер были вручены награды. Орденов Почета удостоены губернатор Брестской области, мэр Минска и глава Комитета государственного контроля. Были отмечены заслуги и представителей СМИ, в том числе и наших коллег.