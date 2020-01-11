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Ведущей СТВ Юлии Шпилевской присвоили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»

11 января 2020 17:01
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Новости Беларуси. Прием в канун старого Нового года стал хорошей традицией со своей историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущей СТВ Юлии Шпилевской присвоили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»-1

Изначально это была встреча с журналистами, а теперь круг гостей праздничного вечера расширился. Здесь учителя и врачи, деятели искусств и спортсмены. Лучшим представителям своих сфер были вручены награды. Орденов Почета удостоены губернатор Брестской области, мэр Минска и глава Комитета государственного контроля. Были отмечены заслуги и представителей СМИ, в том числе и наших коллег.

Ведущей СТВ Юлии Шпилевской присвоили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»-4

Политический обозреватель СТВ Юлия Бешанова удостоена Благодарности Президента за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики. А известная театральная дива и ведущая утреннего эфира на нашем телеканале Юлия Шпилевская стала заслуженным артистом Республики Беларусь. Праздничную церемонию продолжил гала-концерт.

Ведущей СТВ Юлии Шпилевской присвоили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»-7

# Госнаграды # общество # Юлия Шпилевская # Юлия Бешанова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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