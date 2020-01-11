«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

Новости Беларуси. Юбилейный 50-й дом семейного типа открылся 11 января в Бобруйске. Благодаря таким домам (а их уже почти три сотни в стране), около двух тысяч детей, оставшихся без родителей, воспитываются в семейных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я люблю рисовать. И еще я люблю, когда мы все вместе.

Новому дому в семье Парфеновых рады все, начиная от восьмимесячного Сашеньки и заканчивая 15-летней Викой.

Виктория Гринюк, воспитанница дома семейного типа:

Раньше мы жили в квартире, и там было не так много места, как здесь. Приехали сюда – тут очень комфортно, так классно! Нам всем тут нравится, у каждого свой уголок, уютно. Все супер.

Татьяна и Николай Парфеновы вместе 15 лет. У пары четверо собственных детей, пятерых взяли на попечение. Но здесь не делят детей на своих и чужих. Тепла и заботы хватит каждому ребенку.

«Стремимся, чтобы все вышли в мир настоящими людьми». В Бобруйске открылся 50-й дом семейного типа Этот большой и уютный двухэтажный дом построили всего за пару месяцев. Пилотный проект для Бобруйска: планировка строго под потребности семьи, плюс энергоэффективные технологии. Есть и небольшой дворик, где оборудована игровая площадка.

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:

Дом получился у нас порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат. Здесь каждый ребенок имеет почти для себя отдельную комнату, отдельный письменный стол – это позволяет им комфортно себя чувствовать. Расположение комнат здесь комфортное, большая кухня.

Благодаря приемным семьям – а их в стране уже около трех сотен – все больше ребят обретают свой дом. Тем из родителей, кто хорошо справляется со своей миссией в течении 15 и более лет, дома отдают в собственность.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Это все дает нам возможность полагать, что эта форма жизнеустройства является самой актуальной, современной и полезной.