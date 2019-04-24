Вечные ценности: аллею семейных деревьев заложили в Витебске

Новости Беларуси. Аллею семейных деревьев заложили в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полсотни супружеских пар с детьми и внуками дали старт национальному проекту в северном регионе.

Для каждого это своя история взаимоотношений и безграничной любви. В будущем здесь смогут высаживать деревья все желающие. Но обязательно в честь знаменательных событий в жизни, будь то рождение ребенка или годовщина семейной жизни. При желании у «фамильного» древа можно установить именную табличку.

Глеб и Анастасия Глушаненко, жители Витебска: Хотим в честь нашего золотца, нашей доченьки посадить дерево. Будем ходить, мы как раз тут недалеко живем, на Медцентре. Будем ходить, гулять, навещать, поливать, ухаживать. Растить одновременно.

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Дедушки, бабушки, прабабушки также садили деревья. И затем, уже когда приводили к этим деревьям своих внуков, детей, это было очень трогательно, запоминающе. Тем более сегодня мы садим дубы. То есть это такое крепкое, массивное дерево, вековое. Это показывает, что крепкие семейные узы всегда должны быть, всегда важны.

Парк Тысячелетия, где высаживали семейные деревья, один из самых молодых в Витебске. Накануне здесь появилась еще одна аллея – в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.