Мост на проспекте Машерова открыли после реконструкции

Новости Беларуси. Движение на проспекте Машерова станет менее загруженным. Мост через Свислочь полностью открыт для транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Капитальный ремонт начали в июле 2018 года. За этот период была укреплена основная часть конструкции, организован водоотлив, обновлён асфальт и расширено дорожное покрытие. Зону, выделенную для трамвайного движения, использовали как тротуар для пешеходов и велосипедистов.





Василий Тибеж, главный инженер Гордорстроя:

Мы сделали монолитные участки межбалочные полностью по всем пролетным строениям, заменив все старое. Поэтому должно простоять долго.