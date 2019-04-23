Мост на проспекте Машерова открыли после реконструкции

Новости Беларуси. Движение на проспекте Машерова станет менее загруженным. Мост через Свислочь полностью открыт для транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Движение на проспекте Машерова станет менее загруженным. Мост через Свислочь полностью открыт для транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Капитальный ремонт начали в июле 2018 года. За этот период была укреплена основная часть конструкции, организован водоотлив, обновлён асфальт и расширено дорожное покрытие. Зону, выделенную для трамвайного движения, использовали как тротуар для пешеходов и велосипедистов.
Василий Тибеж, главный инженер Гордорстроя:
Мы сделали монолитные участки межбалочные полностью по всем пролетным строениям, заменив все старое. Поэтому должно простоять долго.
Сейчас работы по реконструкции завершаются. Ночью на проезжей части будет нанесена разметка.
Подробнее в видеоматериале