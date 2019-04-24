Помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима проведёт встречу в Мингорисполкоме 24 апреля

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сегодня, 24 апреля, помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима проведет встречу в Мингорисполкоме.

Свои вопросы представителям президентской Администрации смогут адресовать и жители Рогачевского района. А 26 апреля подобная встреча пройдет в Кореличском райисполкоме.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан исполнительных комитетов.