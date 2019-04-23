Превыше всего – безопасность. Кто и почему чаще гибнет на рабочем месте?

Новости Беларуси. На производствах Минской области за 2018 год погибло 28 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наибольшее количество среди водителей, трактористов, электромонтеров, животноводов и подсобных рабочих.

Рост потерпевших наблюдается и в коммунальных службах – из 48 несчастных случаев с тяжелым исходом эта цифра увеличилась до 51. Особую тревогу вызывает повторность несчастных случаев в некоторых организациях области.

Александр Белькевич, главный инженер Любанского жилищно-коммунального хозяйства:

Ежегодно проводим проверку знаний у персонала. При устройстве на работу, когда человек устраивается, он проходит все виды инструктажей: вводный, первичный на рабочем месте, на объектах с повышенной опасностью – котельная – противоаварийные тренировки один раз в квартал.