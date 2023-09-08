Победительницей конкурса «Мисс Беларусь – 2023» стала Элеонора Качаловская

За титул и корону боролись 24 незамужние белоруски ростом не ниже 172 сантиметров, не старше 27 лет. Претендентки на титул представляли самые разные профессиональные сферы – от архитектуры до образования. Девушки соревновались не только в дефиле и демонстрации внешней красоты в различных костюмах, но и показывали свои творческие способности. Ведь первая красавица страны должна быть прежде всего гармоничной личностью. Ведь ей предстоит представлять нашу страну на международных конкурсах, таких как «Мисс мира», и вести активную общественную жизнь, быть примером и лицом страны.