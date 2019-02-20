Вечером 20 февраля ограничат движение по МКАД

Новости Беларуси. Движение на участке МКАД ограничат 20 февраля в связи с проведением следственного эксперимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалистам предстоит разобраться в деталях произошедшей в районе 10-ой городской клинической больницы аварии. В ДТП погибли 3 человека. Движение в крайней правой полосе в направлении улицы Ташкентской будет временно запрещено.