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Вечером 20 февраля ограничат движение по МКАД

20 февраля 2019 06:50
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Новости Беларуси. Движение на участке МКАД ограничат 20 февраля в связи с проведением следственного эксперимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 20 февраля ограничат движение по МКАД-1

Специалистам предстоит разобраться в деталях произошедшей в районе 10-ой городской клинической больницы аварии.

В ДТП погибли 3 человека. Движение в крайней правой полосе в направлении улицы Ташкентской будет временно запрещено.

Вечером 20 февраля ограничат движение по МКАД-4

Напомним, 1 февраля на внутреннем кольце МКАД столкнулись фура и погрузчик. От удара спецтехнику отбросило на соседнюю легковушку. Трактор пробил разделительное ограждение и столкнулся ещё с двумя автомобилями.

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# Транспорт Минска # общество # Фотофакт

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