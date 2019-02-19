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Шницель «Карпыч» и котлета «Отличник». В школьных столовых Минска введут новое меню

19 февраля 2019 20:22
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Новости Беларуси. Приятного аппетита можно пожелать столичным школьникам. В школьных столовых введут новое меню, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шницель «Карпыч» и котлета «Отличник». В школьных столовых Минска введут новое меню-1

Над блюдами трудились специалисты Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома совместно с технологами комбината школьного питания.

Шницель «Карпыч» и котлета «Отличник». В школьных столовых Минска введут новое меню-4

Перед введением обновлённого меню проводилось анкетирование учащихся, где ребята выбирали блюда, которые хотели бы видеть на тарелках.

Шницель «Карпыч» и котлета «Отличник». В школьных столовых Минска введут новое меню-7

Татьяна Зыль, заведующая производством комбината школьного питания:
Детки получают у нас новые блюда, больше разнообразия. Стали лучше кушать. Каждый день проводим витаминизацию. У нас дети не очень болеют.

Шницель «Карпыч» и котлета «Отличник». В школьных столовых Минска введут новое меню-10

Алла Насевич, директор ГУО «Средняя школа № 10»:
Проводилась корректировка: те блюда, которые больше понравились, они остались в меню. То, что менее любимо детьми, те блюда сейчас постепенно выводятся из рациона питания.

Шницель «Карпыч» и котлета «Отличник». В школьных столовых Минска введут новое меню-13

В новом меню будет больше витаминов и меньше жиров. Порадуют и названия. В ассортименте – салат «Весенний», котлеты «Отличник», шницель «Карпыч» и много других блюд.

Шницель «Карпыч» и котлета «Отличник». В школьных столовых Минска введут новое меню-16

Каждая порция соответствует норме калорийности, необходимой здоровому активному ребенку.

# Еда # общество # Татьяна Зыль # Алла Насевич # Фотофакт

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