Шницель «Карпыч» и котлета «Отличник». В школьных столовых Минска введут новое меню

Новости Беларуси. Приятного аппетита можно пожелать столичным школьникам. В школьных столовых введут новое меню, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Над блюдами трудились специалисты Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома совместно с технологами комбината школьного питания.

Перед введением обновлённого меню проводилось анкетирование учащихся, где ребята выбирали блюда, которые хотели бы видеть на тарелках.

Татьяна Зыль, заведующая производством комбината школьного питания:

Детки получают у нас новые блюда, больше разнообразия. Стали лучше кушать. Каждый день проводим витаминизацию. У нас дети не очень болеют.

Алла Насевич, директор ГУО «Средняя школа № 10»:

Проводилась корректировка: те блюда, которые больше понравились, они остались в меню. То, что менее любимо детьми, те блюда сейчас постепенно выводятся из рациона питания.

В новом меню будет больше витаминов и меньше жиров. Порадуют и названия. В ассортименте – салат «Весенний», котлеты «Отличник», шницель «Карпыч» и много других блюд.