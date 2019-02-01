«Полетели вверх металлически пластины ограждения»: пострадавший водитель рассказал о жуткой аварии на МКАД

Новости Беларуси. Жуткая авария на Минской кольцевой. Утром 1 февраля здесь столкнулись фура и погрузчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД От удара спецтехнику отбросило на соседнюю легковушку, а дальше все развивалось как в цепной реакции. Три человека погибли, несколько травмированы. Все детали происшествия у корреспондента Кристины Федорович.

Эти кадры сняты очевидцами на 13-м километре МКАД. Видеорегистратор Андрея Анатольевича также запечатлел эту картину, только уже со стороны пострадавшего. Мужчина ехал на работу к восьми утра. Но уже в 07:15 все пошло далеко не по плану.

Андрей Максимов, пострадавший:

Полетели вверх вот эти металлически пластины ограждения разделительного. Я торможу, но все равно на излете влетаю в этот погрузчик. Мало было времени, мало расстояния для торможения. Кто-то из очевидцев сразу же позвонил в экстренные службы.

В восемь утра вместо работы мужчина оказался в 10-й клинической больнице. От места ДТП она находится максимум в пяти минутах езды. Этот факт сыграл немалую роль.

Юрий Козик, заместитель главного врача по хирургической помощи УЗ «10-я клиническая больница»:

Пациент был осмотрен врачами, выполнено необходимое обследование. У пациента установлены диагнозы закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.

Кристина Федорович, СТВ:

Страшная авария произошла ориентировочно в семь часов утра. Фура двигалась в крайней правой полосе. Ее водитель не справился с управлением и столкнулся с погрузчиком, который двигался в попутном направлении. От сильного удара его вынесло на встречную полосу.

Погрузчик, пробив ограждение, вылетел прямо сюда. Сперва протаранил эту Mazda, затем еще два легковых авто. Водитель этой машины и его жена скончались прямо на месте, еще один пассажир умер в больнице. Остальных участников ДТП доставили в медучреждения. Сейчас, как мы видим, то, что осталось от автомобилей, эвакуируют.

На этих кадрах видно, как сотрудники МЧС спасают одного из пострадавших. Это 26-летний пассажир Mazda. Как позже стало известно, спасти молодого человека не удалось – от полученных травм он скончался в больнице.

Водителей Citroen и Opel, чьи машины погрузчик словно собрал ковшом, госпитализировали.

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

В результате дорожно-транспортного происшествия пять транспортных средств получили механические повреждения. На месте работали сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также медики.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники столичной Госавтоинспекции, представители Следственного комитета, а так же Государственного комитета следственных экспертиз. Проводится проверка, а также устанавливается механизм дорожно-транспортного происшествия.