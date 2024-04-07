Прямой эфир

В Беларусь прибыла очередная партия российских вертолётов Ми-35М

07 апреля 2024 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередная партия из четырех вертолетов Ми-35М прибыла на один из аэродромов ВВС и войск ПВО Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их пилотировали белорусские летчики, прошедшие обучение в учебном центре Вооруженных сил России.

В Беларусь прибыла очередная партия российских вертолётов Ми-35М-1

Первая партия новейших военно-транспортных вертолетов прибыла к нам из России в конце лета 2023 года. Данная модель является модернизированной версией Ми-24, но принципиально отличается новейшей электроникой и современными приборами.

В Беларусь прибыла очередная партия российских вертолётов Ми-35М-4

Предназначение новых вертолетов – уничтожение бронетехники, живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадка десанта, эвакуация раненых. Вертолет также способен перевозить грузы.

В Беларусь прибыла очередная партия российских вертолётов Ми-35М-7

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:
У нас всего 8 таких машин Ми-35М, поэтому, конечно же, этот процесс и это событие важно для нас. Очень важно, чтобы они долго служили на благо нашей страны, на благо мирному небу.

К месту назначения боевые винтокрылые машины проделали немалый путь – около 2 тысяч километров. Уже совсем скоро они встанут в строй и заступят на боевое дежурство. Будут полноценно участвовать во всех мероприятиях боевой подготовки.

# Беларусь-Россия # общество # Леонид Давидович

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Басков: Беларусь стала в один ряд с признанными космическими державами!
07 апреля 2024 14:05

Дмитрий Басков: Беларусь стала в один ряд с признанными космическими державами!

Учащиеся школ Пинского района присоединились к проекту «Запусти сердце» – учатся оказывать неотложную помощь
07 апреля 2024 13:03

Учащиеся школ Пинского района присоединились к проекту «Запусти сердце» – учатся оказывать неотложную помощь

Ксения Лебедева: враг будет нас убивать, и к этому нужно готовиться. Нужно готовиться противостоять ему
07 апреля 2024 11:49

Ксения Лебедева: враг будет нас убивать, и к этому нужно готовиться. Нужно готовиться противостоять ему