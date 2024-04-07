В Беларусь прибыла очередная партия российских вертолётов Ми-35М

Очередная партия из четырех вертолетов Ми-35М прибыла на один из аэродромов ВВС и войск ПВО Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их пилотировали белорусские летчики, прошедшие обучение в учебном центре Вооруженных сил России.

Первая партия новейших военно-транспортных вертолетов прибыла к нам из России в конце лета 2023 года. Данная модель является модернизированной версией Ми-24, но принципиально отличается новейшей электроникой и современными приборами.

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

У нас всего 8 таких машин Ми-35М, поэтому, конечно же, этот процесс и это событие важно для нас. Очень важно, чтобы они долго служили на благо нашей страны, на благо мирному небу.

К месту назначения боевые винтокрылые машины проделали немалый путь – около 2 тысяч километров. Уже совсем скоро они встанут в строй и заступят на боевое дежурство. Будут полноценно участвовать во всех мероприятиях боевой подготовки.