Прямой эфир

«Вдохновляют счастливые глаза людей». Директор средней школы рассказала, почему учитель – это призвание

21 сентября 2023 20:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вдохновляют счастливые глаза людей». Директор средней школы рассказала, почему учитель – это призвание-1

Анна Кулинич, директор средней школы № 18 Пинска:
Я всегда в детстве играла в куклы, всегда этих кукол высаживала как учеников в школе. Папа когда-то в свое время сделал даже у меня доску, принес мел с работы, где он работал учителем. И таким вот образом я, наверное, росла для того, чтобы быть учителем. Я учитель в третьем поколении. Моя прабабушка, бабушка и папа были педагогами. Более 30 лет служили учительству. Выбор абсолютно не был навязан моими родителями. Я с отличием окончила факультет иностранных языков Барановичского государственного университета. В 2003 году, уже 20 лет назад, пришла работать в гимназию № 1 как молодой специалист. Спустя 4 года стала заместителем руководителя, пришла уже работать в среднюю школу № 18 города Пинска. С 2019 года я назначена руководителем учреждения образования. И вот служу учительству уже 20 лет. 1 сентября отметила 20-летний юбилей.

«Вдохновляют счастливые глаза людей». Директор средней школы рассказала, почему учитель – это призвание-4

Свою профессию учителя люблю за радостные глаза детей, за общение, которое создают и мои заместители, и руководители учебно-методических формирований, и педагоги, и технический персонал. А учитель – это не профессия. Я все-таки понимаю, что я служу учительству. Обожаю свою профессию.

Свой день начинаю, как и любая белорусская женщина – готовлю своей семье завтрак. Всех настраиваю на рабочий день, на учебу. Прихожу в школу очень рано. Еще до того, как приходят ученики в школу, общаюсь с персоналом, встречаю всех в фойе. Считаю, что, конечно, планомерно контролировать процесс, который происходит в учебном заведении, одному невозможно. Здесь на помощь приходят абсолютно все, кто участвует, кто является участником образовательного процесса. Прежде всего, концентрируюсь на достижениях своего учреждения образования. Задаю всегда себе один и тот же вопрос: каких результатов от меня ожидает каждый, кто приходит в школу? Сам процесс работы и методы по решению предстоящих задач мы всегда обсуждаем большой командой.

«Вдохновляют счастливые глаза людей». Директор средней школы рассказала, почему учитель – это призвание-7

Ольга Самохина, заместитель директора средней школы № 18 Пинска:
От руководителя зависит очень многое. Ведь только он может создать действительно коллектив профессионалов, который не просто будет выполнять свои функции, а и преданно служить выбранному призванию. Анна Николаевна блестяще справилась с этой задачей. Благодаря ее чуткому отношению, педагоги и учащиеся действительно комфортно и продуктивно могут обучать и обучаться в школе.

Анна Кулинич:
Огромное внимание уделяю образованию и воспитанию подрастающего поколения. У нас в учреждении образования создан еще в далеком 2008 году уникальной Музей матери. Он единственный в области. Проводятся экскурсии. Если говорим об экспонатах, которые расположены, музей зонирован, то есть определенные есть площадки – от зарождения семьи, развития семьи. Есть стенды, посвященные многодетным мамам. Есть стенды, посвященные известным женщинам, которые были выходцами из Пинска, Пинского региона.

«Вдохновляют счастливые глаза людей». Директор средней школы рассказала, почему учитель – это призвание-10

Помимо своей основной деятельности руководителя учреждения образования, я очень активно занимаюсь благотворительной деятельностью. Еще с 2004 года я являлась волонтером Международной благотворительной общественной организации «Друзья детей Чернобыля». С 2015 года я возглавляю данную организацию. Оказываем помощь учреждениям образования, учреждениям здравоохранения Пинского региона, нашего города Пинска. Здесь не только материального плана помощь, здесь и психологическая поддержка, и проведение совместных различных мероприятий. Это общение с одинокими, с инвалидами, то есть с теми, кто в нас нуждается, с кем им интересно общаться. Мы организуем всевозможные встречи с докторами, с представителями иногда даже и власти, местной власти, чтобы оказать ту или иную помощь.

Я горжусь своей семьей, замечательный супруг, двое детей – у меня дочь и сын, оба пока учащиеся. Семья, наверное, у меня есть принцип такой, что счастье любит тишину. Я очень мало говорю о своей семье. Мы всегда вместе, мы решаем все вопросы, которые возникают. Мы безумно любим друг друга. И, наверное, это самое важное. Сын у меня в четвертом классе. Ежедневно требует к себе внимания. Я считаю, что он еще маленький. Мы много проводим вместе, скажем, за учебой. Он достаточно развитый, достаточно интересующийся. Мы ежедневно делаем уроки. И считаю это неким общением. Это не осуществление контроля над детьми, ни в коем разе, это не оказание помощи.

«Вдохновляют счастливые глаза людей». Директор средней школы рассказала, почему учитель – это призвание-13

Егор Кулинич:
Мам очень добрая, умная, она выполняет свою работу очень хорошо. Она умеет очень много чего. И она очень творческая, трудолюбивая. Я очень люблю свою маму.

Анна Кулинич:
Мы много вместе путешествуем, для нас это одно из приоритетных направлений для того, чтобы вместе побыть. Я обожаю скорость. Обожаю ездить на машине, причем люблю это делать одна. Если спросите, какое жизненное кредо, то, конечно, всегда придерживаюсь одного изречения: чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. Одним из своих сильных качеств считаю целеустремленность. Если мы говорим о любимом занятии, на первое место все же ставлю занятие благотворительностью, волонтерство. Что меня вдохновляет? Однозначно – счастливые глаза людей.

# Женщины Беларуси # общество # Анна Кулинич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До 2030 года в Беларуси появится более 500 современных ферм
21 сентября 2023 20:29

До 2030 года в Беларуси появится более 500 современных ферм

Лукашенко: «Нельзя ломать под себя интеллигенцию»
21 сентября 2023 20:04

Лукашенко: «Нельзя ломать под себя интеллигенцию»

«Пока на этом останавливаемся». Лукашенко окончательно обозначил, как будет выглядеть вступительная кампания в Беларуси
21 сентября 2023 19:59

«Пока на этом останавливаемся». Лукашенко окончательно обозначил, как будет выглядеть вступительная кампания в Беларуси