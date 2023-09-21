«Вдохновляют счастливые глаза людей». Директор средней школы рассказала, почему учитель – это призвание

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Анна Кулинич, директор средней школы № 18 Пинска:

Я всегда в детстве играла в куклы, всегда этих кукол высаживала как учеников в школе. Папа когда-то в свое время сделал даже у меня доску, принес мел с работы, где он работал учителем. И таким вот образом я, наверное, росла для того, чтобы быть учителем. Я учитель в третьем поколении. Моя прабабушка, бабушка и папа были педагогами. Более 30 лет служили учительству. Выбор абсолютно не был навязан моими родителями. Я с отличием окончила факультет иностранных языков Барановичского государственного университета. В 2003 году, уже 20 лет назад, пришла работать в гимназию № 1 как молодой специалист. Спустя 4 года стала заместителем руководителя, пришла уже работать в среднюю школу № 18 города Пинска. С 2019 года я назначена руководителем учреждения образования. И вот служу учительству уже 20 лет. 1 сентября отметила 20-летний юбилей.

Свою профессию учителя люблю за радостные глаза детей, за общение, которое создают и мои заместители, и руководители учебно-методических формирований, и педагоги, и технический персонал. А учитель – это не профессия. Я все-таки понимаю, что я служу учительству. Обожаю свою профессию. Свой день начинаю, как и любая белорусская женщина – готовлю своей семье завтрак. Всех настраиваю на рабочий день, на учебу. Прихожу в школу очень рано. Еще до того, как приходят ученики в школу, общаюсь с персоналом, встречаю всех в фойе. Считаю, что, конечно, планомерно контролировать процесс, который происходит в учебном заведении, одному невозможно. Здесь на помощь приходят абсолютно все, кто участвует, кто является участником образовательного процесса. Прежде всего, концентрируюсь на достижениях своего учреждения образования. Задаю всегда себе один и тот же вопрос: каких результатов от меня ожидает каждый, кто приходит в школу? Сам процесс работы и методы по решению предстоящих задач мы всегда обсуждаем большой командой.

Ольга Самохина, заместитель директора средней школы № 18 Пинска:

От руководителя зависит очень многое. Ведь только он может создать действительно коллектив профессионалов, который не просто будет выполнять свои функции, а и преданно служить выбранному призванию. Анна Николаевна блестяще справилась с этой задачей. Благодаря ее чуткому отношению, педагоги и учащиеся действительно комфортно и продуктивно могут обучать и обучаться в школе. Анна Кулинич:

Огромное внимание уделяю образованию и воспитанию подрастающего поколения. У нас в учреждении образования создан еще в далеком 2008 году уникальной Музей матери. Он единственный в области. Проводятся экскурсии. Если говорим об экспонатах, которые расположены, музей зонирован, то есть определенные есть площадки – от зарождения семьи, развития семьи. Есть стенды, посвященные многодетным мамам. Есть стенды, посвященные известным женщинам, которые были выходцами из Пинска, Пинского региона.

Помимо своей основной деятельности руководителя учреждения образования, я очень активно занимаюсь благотворительной деятельностью. Еще с 2004 года я являлась волонтером Международной благотворительной общественной организации «Друзья детей Чернобыля». С 2015 года я возглавляю данную организацию. Оказываем помощь учреждениям образования, учреждениям здравоохранения Пинского региона, нашего города Пинска. Здесь не только материального плана помощь, здесь и психологическая поддержка, и проведение совместных различных мероприятий. Это общение с одинокими, с инвалидами, то есть с теми, кто в нас нуждается, с кем им интересно общаться. Мы организуем всевозможные встречи с докторами, с представителями иногда даже и власти, местной власти, чтобы оказать ту или иную помощь. Я горжусь своей семьей, замечательный супруг, двое детей – у меня дочь и сын, оба пока учащиеся. Семья, наверное, у меня есть принцип такой, что счастье любит тишину. Я очень мало говорю о своей семье. Мы всегда вместе, мы решаем все вопросы, которые возникают. Мы безумно любим друг друга. И, наверное, это самое важное. Сын у меня в четвертом классе. Ежедневно требует к себе внимания. Я считаю, что он еще маленький. Мы много проводим вместе, скажем, за учебой. Он достаточно развитый, достаточно интересующийся. Мы ежедневно делаем уроки. И считаю это неким общением. Это не осуществление контроля над детьми, ни в коем разе, это не оказание помощи.