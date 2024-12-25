Вазомоторный ринит – об опасностях, профилактике и лечении рассказала врач клиники «Мерси»

Вазомоторный ринит считается одним из самых распространенных типов хронического насморка. Проявляется он заложенностью и выделениями из носа, неприятным ощущением жжения и постоянным чиханьем. При таком заболевании слизистая в полости носа отекает, чтобы защитить нижние дыхательные пути от раздражителей.

Дарья Дробыш, врач-оториноларинголог клиники «Мерси»: Какие симптомы вазомоторного ринита? Это постоянная заложенность носа, ощущение давления в области носа, около носовых пазух и лба, которые приводят к головной боли. Также пациент может испытывать дискомфорт и ухудшение носового дыхания при горизонтальном положении тела и перепадах температур окружающей среды.

Причины вазомоторного ринита могут быть разными. Искривление носовой перегородки, воздействие вредных факторов окружающей среды, таких как табачный дым, пыль или выхлопные газы. Также спровоцировать заложенность носа могут гормональные нарушения. Чаще они встречаются у подростков.

Дарья Дробыш: Без своевременного лечения вазомоторный ринит может привести к ряду осложнений, таких как хронические синуситы, полипы в полости носа, снижение качества сна, чувство разбитости, усталости и утомляемости и, в общем, ухудшение качества жизни. Что вы можете сделать самостоятельно, чтобы облегчить свое носовое дыхание? Первое – это использовать солевые промывания носа. Если в вашем носу вы ощущаете сухость, то необходимо взять растворы с добавлением пантенола. Отказаться от сосудосуживающих капель или использовать в более малых дозах, как детские, например. Максимально ограничить различные воздействия факторов внешней среды, резкие перепады температуры воздуха.

Несмотря на свою высокую эффективность, спреи и капли для носа могут иметь опасные побочные эффекты. Действуют они путем сужения кровеносных сосудов в слизистой оболочке носа, что уменьшает отек и облегчает дыхание. Однако их длительное использование может привести к зависимости и обратному эффекту, известному как медикаментозный ринит.

Дарья Дробыш:

Для диагностики вазомоторного ринита есть несколько инструментальных методов исследований. Первое – это, конечно же, осмотр пациента. Необходимо оценить отек и насколько увеличены сами нижние носовые раковины. Также врач может назначить рентгенологические методы исследования. В нашем случае самый больший объем информации нам дает такое исследование, как конусно-лучевая компьютерная томография. Также есть исследование как риноманометрия, которое оценивает процент вашего нормального носового дыхания.

Лечение вазомоторного ринита направлено на устранение симптомов и улучшение качества жизни пациента. Важно помнить, что это хроническое заболевание, требующее постоянного контроля. Поэтому нужно обратиться к врачу при первых признаках нарушения носового дыхания, чтобы избежать серьезных осложнений.

Дарья Дробыш:

На ранних стадиях мы можем ограничиться отказом от сосудосуживающих капель и промыванием носа солевыми растворами. Когда история более запущена, то тогда назначаются интраназальные кортикостероиды. Их бояться не стоит, так как они действуют только локально на слизистую оболочку полости носа и не обладают системным действием.