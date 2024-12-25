На что стоит обратить внимание владельцам домашних животных. В Беларуси начнёт действовать новый закон

С 1 января 2025 года в Беларуси начнет действовать новый закон об ответственном обращении с животными, который стал первым в истории страны нормативным актом, регулирующим отношения с животными-компаньонами.

Александр Стасевич, ведущий:

Собака, как мы знаем, бывает кусачей только от жизни собачьей. Правда, шумит и лает она, бывает, и от радости, когда встречает хозяина. Хозяин, бывает, поздно возвращается домой, после 23:00. Что делать ему в таком случае?

Александра Каштанова, ведущая:

Потому что в новом законе с 23:00 до 7:00 нельзя издавать никакие шумы. Младенцам можно плакать, а собаке лаять нельзя.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства:

Такая норма на сегодняшний день действует. Она уже предусмотрена правилами пользования жилыми и вспомогательными помещениями. Поэтому необходимо данную норму соблюдать, и владелец обязан принимать необходимые меры, чтобы в период с 23:00 до 7:00 не было шума. В том числе и лая собак.

Александра Каштанова:

А что же вы как специалист посоветуете делать хозяину? Невозможно сказать «не лай», детям сложно объяснить «не топай», они все равно прыгают постоянно и бегают. А собачке что делать?

Анастасия Воробьева:

Уделить собачке внимание и, наверное, в первую очередь порекомендовала бы не оставлять собаку одну дома в этот промежуток времени. Потому что, как правило, собака лает или скулит, когда остается одна дома на длительное время. И это, конечно же, создает неудобства соседям.

Александра Каштанова:

В новом законе также введено понятие «собака, требующая особой ответственности владельца». Так понимаю, это бойцовские собаки, питбультерьеры, стаффордширские терьеры, американские стаффордширские. Скажите, что нужно теперь делать хозяину? Некоторым нужно пройти обучение с кинологом. Собаку нужно обучать либо людям, которые владеют животными, пройти какие-то профилактические беседы?