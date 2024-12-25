«Такого в нашей стране еще не было!» Юлия Быкова поделилась впечатлениями о «Марафоне единства»

Вот уже 10 недель и республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» шагает по нашей стране. Начала свой старт она 11 октября в Молодечно. На прошлой неделе она побывала в Бресте, а 27 декабря приезжает в город Мозырь Гомельской области. А в первую неделю Нового года, 3 и 4 января, пройдет в Солигорске. Каждый раз завершается «Марафон единства» одинаково, грандиозным концертом «Время выбрало нас». Для артистов это всегда творческий вызов и возможность представить свои новые работы. И сегодня в студию «Нового утра» пришла певица Юлия Быкова, солист группы «Аура». Завсегдатай марафона, которая нам расскажет свои впечатления об этом действии глазами участника.

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:

Вы знаете, я уже жду каждого концерта, потому что мы настолько все сплотились, настолько все прониклись. И я уже не представляю себе, как неделя без вот этого концерта может вообще существовать, как она может пройти. Но мы же понимаем, что это не только такой мощный итоговый концерт. Акции приезжают в город с огромным количеством мероприятий, с огромным количеством встреч. И концертов очень много, и причем концерты все разные, концерты на разных площадках, и в цехах на производстве нам довелось побывать, и в различных аудиториях.

И даже там, вот на таких местах, где много людей: торговые центры, вокзал и так далее – организуются встречи с небольшим таким импровизированным концертом, где мы можем пообщаться с людьми, где лидеры общественного мнения могут пообщаться с людьми, ответить на вопросы, что-то рассказать. Такого в нашей стране еще не было. Это самый масштабный тур за все время. Мы уже 20 лет в музыке у нас в Беларуси, но такого еще не было. И настолько четко организованного, настолько грамотно спланированного. Просто идея потрясающая и реализация не менее крутая.