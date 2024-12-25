Хренин: главная задача военных – показать детям, что на свете есть добро

В гости к воспитанникам центра приехали военные во главе с министром обороны. Такие встречи в преддверии праздников уже стали традиционными. Ведомство оказывает всестороннюю помощь и поддержку учреждению, в том числе в создании комфортных условий для жизни и учебы ребят. В этот раз в качестве подарка Министерство обороны передало центру технику для компьютерного класса. Показать детям, что на свете есть добро – главная задача военных, отметил Виктор Хренин.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Для нас это долгожданная встреча. Это действительно так, потому что мы знаем, что дети готовились. И мы, соответственно, тоже готовились. Военные постоянно принимают участие и стараются, прежде всего, подарить детям внимание и веру в добро, что оно есть. Самая главная наша задача, взрослых, это на сегодняшний день сохранить мир и спокойствие.

Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил подготовил для ребят театрализованную сказку. Вместе со сказочными персонажами мальчики и девочки пели, танцевали и зажигали огни на елке. В хороводе закружились и гости в форме. Каждый получил сладкий подарок из рук министра обороны. Но, конечно, самое главное для этих ребят – не конфеты, а внимание и небезразличие к их судьбе. Благодаря зимнему марафону добра, в сердцах детей сохраняется вера в чудо, а их глаза сияют от счастья.