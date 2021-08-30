«По-настоящему ждал присяги, потому что уже почти треть жизни ношу погоны». В Военную академию зачислили курсантов

Новости Беларуси. Новое пополнение Военной академии приняло военную присягу. В 2021 году в главный военный вуз страны зачислены более 300 курсантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – выпускники Минского суворовского и кадетских училищ, военнослужащие и гражданская молодежь, выпускники специализированных лицеев МВД и МЧС.

Елизавета Горелова, курсант Военной академии Беларуси:

Сподвигло меня на эту идею желание защищать Родину. Мне очень нравится форма. Давно уже присматривалась к этому заведению. Затем поступила в Военную академию на факультет связи. Мне кажется, это прям моя профессия.

Максим Сергиенко, курсант Военной академии Беларуси:

Это учебное заведение, которое по-настоящему дает мужчине право показать себя как защитника своей Родины. Когда я только пришел, по-настоящему ждал присяги, потому что я уже почти треть своей жизни ношу погоны и до сих пор не присягнул на верность своему народу, народу Республики Беларусь. Поэтому я этого очень ждал.