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«По-настоящему ждал присяги, потому что уже почти треть жизни ношу погоны». В Военную академию зачислили курсантов

30 августа 2021 06:35
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Новости Беларуси. Новое пополнение Военной академии приняло военную присягу. В 2021 году в главный военный вуз страны зачислены более 300 курсантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«По-настоящему ждал присяги, потому что уже почти треть жизни ношу погоны». В Военную академию зачислили курсантов-1

Среди них – выпускники Минского суворовского и кадетских училищ, военнослужащие и гражданская молодежь, выпускники специализированных лицеев МВД и МЧС.

«По-настоящему ждал присяги, потому что уже почти треть жизни ношу погоны». В Военную академию зачислили курсантов-4

Елизавета Горелова, курсант Военной академии Беларуси:
Сподвигло меня на эту идею желание защищать Родину. Мне очень нравится форма. Давно уже присматривалась к этому заведению. Затем поступила в Военную академию на факультет связи. Мне кажется, это прям моя профессия.

«По-настоящему ждал присяги, потому что уже почти треть жизни ношу погоны». В Военную академию зачислили курсантов-7

Максим Сергиенко, курсант Военной академии Беларуси:
Это учебное заведение, которое по-настоящему дает мужчине право показать себя как защитника своей Родины. Когда я только пришел, по-настоящему ждал присяги, потому что я уже почти треть своей жизни ношу погоны и до сих пор не присягнул на верность своему народу, народу Республики Беларусь. Поэтому я этого очень ждал.

«По-настоящему ждал присяги, потому что уже почти треть жизни ношу погоны». В Военную академию зачислили курсантов-10

В будущем курсанты смогут продолжить службу в различных ведомствах: армии, внутренних войсках, на границе или же в экипировке спасателей.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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