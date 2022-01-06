«Важно знать, какие проблемы волнуют». Проект Конституции Беларуси обсудили с педагогами Минска

Новости Беларуси. Минск в лидерах по количеству диалоговых площадок. 6 января руководство города вместе с молодыми педагогами обсудили проект Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск в лидерах по количеству диалоговых площадок. 6 января руководство города вместе с молодыми педагогами обсудили проект Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь учителей интересовали вопросы исторической памяти, воспитания молодежи, темпы развития социального сектора. Более подробно участники диалога остановились на изменениях в 32-й статье Конституции. Теперь государство закрепляет гарантии духовного, нравственного и физического развития молодых белорусов.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Сегодня молодежь – это та часть общества, которая действительно креативная, по-своему осмысливает очень много вопросов и имеет свой взгляд на жизнь, это правильно. И мы сегодня обсудили ряд вопросов, но самое главное – договорились, что мы продолжим эти встречи. И уже на площадке Мингорисполкома, Минского городского Совета депутатов, чтобы они стали регулярными. Потому что нам очень важно знать, какие проблемы волнуют, чтобы анализировать ситуацию и принимать решения по тем вопросам, которые действительно важны для молодежи.
Читайте также:
В каждом районе Минской области открылись общественные приёмные по обсуждению проекта Конституции
«Очень много положительных вещей». Проект обновлений Конституции обсудили с трудовым коллективом «Минскметростроя»
«Волнует прежде всего социальная направленность». Чего ждут врачи от новой Конституции?