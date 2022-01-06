«Важно знать, какие проблемы волнуют». Проект Конституции Беларуси обсудили с педагогами Минска

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня молодежь – это та часть общества, которая действительно креативная, по-своему осмысливает очень много вопросов и имеет свой взгляд на жизнь, это правильно. И мы сегодня обсудили ряд вопросов, но самое главное – договорились, что мы продолжим эти встречи. И уже на площадке Мингорисполкома, Минского городского Совета депутатов, чтобы они стали регулярными. Потому что нам очень важно знать, какие проблемы волнуют, чтобы анализировать ситуацию и принимать решения по тем вопросам, которые действительно важны для молодежи.

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