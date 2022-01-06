В каждом районе Минской области открылись общественные приёмные по обсуждению проекта Конституции

Новости Беларуси. В Минской области, как и по всей стране, продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию. В каждом районе начали работу общественные приемные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Столбцах поделиться своими предложениями можно в администрации типографии на Социалистической. Приемная работает два раза в неделю. Идеи по изменениям и дополнениям Основного закона можно внести как в первой, так и во второй половине дня. Кроме того, в Столбцовском районе запланированы диалоговые площадки с трудовыми коллективами. Они пройдут на базах крупных предприятий, а также в учреждениях образования и сельисполкомах.

Дарья Довнар, председатель Столбцовского районного объединения профсоюзов:

Накануне работы общественной приемной наша делегация Столбцовского района посетила диалоговую площадку в Дзержинске, на которой был рассмотрен проект изменений Конституции. Было отмечено, что нужно сделать шаг вперед, при этом сохранить традиции и интересы белорусского народа. Лично я – за сохранение суверенитета и национальной стабильности.