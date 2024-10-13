«Важно застраховаться по 2025 году». Межевич о возможных провокациях накануне президентских выборов в Беларуси

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, профессор:

С 2020 годом все понятно. Бывший госсекретарь, а это по рангу фактически второй человек после президента США, сказал абсолютную правду. Молодец. Вопрос с 2025-м. Про 2020 год даже коты в Бобруйске прекрасно знают, что американское вмешательство было прямым, было через Лондон, через Варшаву и через Прибалтику. Все все хорошо знают. Важно застраховаться по 2025 году. Продумать, какие внешние факторы могут быть дополнительными раздражителями, все ли в порядке внутри, не пытаются ли наши враги, а они пытаются, воткнуть свой острый нож в поисках мнимых противоречий между Москвой и Минском. Вот на что следует обратить внимание.