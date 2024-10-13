Бузин: мы не наивные мальчики, которыми были в 90-е, сядем за стол переговоров уже на своих условиях

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы продолжил идею Гердта. Обратите внимание, какая мысль у него промелькнула. А промелькнуло следующее. Что сегодня речь идет о том, что те письменные предложения, которые были даны Владимиром Путиным в 2021 году, не приняты. А о чем сейчас часто говорят политики, политологи, представители других научных направлений? О том, что те обещания, которые были даны России в 1989-м, 1990-м годах о нерасширении НАТО, не были запротоколированы на бумаге. Я не зря подчеркиваю этот момент. В этом случае совершенно противоположная вещь.

Во-первых, все пожелания и предложения были запротоколированы и направлены адресату. Второй момент. Сегодня Россия в очередной раз показывает собственную позицию, ее описывает и дает: читайте, уважаемые, вникайте, но если вы не поняли, тогда мы заставляем за собой право действовать. Мы сегодня не наивные мальчики, которыми мы были в 1990-е годы, когда вы как хотели, так и вели себя в мире. Сегодня появились новые центры силы, появились новые состоявшиеся политики и страны, которые готовы отстаивать свои позиции.

И, наверное, самое главное, те, кто когда-то были незыблемыми лидерами, сегодня таковыми не являются. Это не Великобритания, которая уже давно не империя. Это не Соединенные Штаты, которые не могут разобраться у себя дома, а пытаются диктовать всему миру, как себя вести. Это в том числе не Германия, на которую мы 10 лет назад смотрели как на передовую страну. И мы сегодня, Союзное государство, получили пусть тяжелый момент в мире, на самом деле тяжелый, но мы выстояли против их удара. А сегодня мы можем отстаивать свои интересы. И мы готовы садиться за стол переговоров, но уже на собственных условиях, а не на тех условиях, которые нам пытаются навязать.