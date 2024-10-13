Можно ли рассчитывать на оттепель во взаимоотношениях Германии и России? Мнение немецкого политика

Надежда Сасс, ведущая: Вы совершенно правы, в подтверждение ваших слов даже видим заявление Шольца о намечающемся разговоре с Владимиром Путиным. Насколько можем мы рассчитывать на определенную оттепель во взаимоотношениях? Потому что, естественно, для Шольца это выгодно. Даже можно получить свои бонусы в политической системе.

Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат бундестага Германии 19 созыва:

Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что лучше общаться, там есть шанс, чем молчать и воевать. До тех пор, пока дипломатия имеет шанс что-то исправить, пушек не будут. К сожалению, два года назад этот шанс был упущен. И тем же Шольцем был упущен, который, в общем-то, не признал никакого античеловеческого поведения там, на Донбассе. Он сказал: да нет, это все было нормально. Тем самым, в общем, не только этим, но общение было прервано. Если он сейчас собирается общаться с Путиным, мне, конечно, очень интересна аргументация, которую он принесет с собой.

Но радует само желание начинать диалог. Я знаю, что Россия по-другому себя будет сейчас вести. Того желания любыми путями не дать разразиться конфликту и не разделить себя с Западом, его уже нет. Россия нашла свой путь, и общаться с ней с позиции высокомерного западного чванства уже не получится. Ну и Западу-то чваниться больше нечем. Они потеряли за эти два года всю свою былую славу индустриальной, экономической мощи. Теперь уж надо к реалиям возвращаться и говорить на том уровне, на который сами себя загнали.