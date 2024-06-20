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Важно воспитывать ребёнка ещё в утробе? Что показали современные исследования

20 июня 2024 16:01
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Детский сад – первое звено в национальной системе образования. Однако специалисты утверждают: все начинается намного раньше. И этот момент тоже важно не упустить.

Важно воспитывать ребёнка ещё в утробе? Что показали современные исследования -1

Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси:
У нас по законодательству вообще дошкольное образование идет с двух месяцев. Но есть страны, например, Куба, которые говорят о том, что они обеспечивают дошкольное образование с рождения. Звучит, конечно, очень странно, тем не менее давайте вспомним себя обычной мамой или женщиной, которая готовится стать мамой. Мы уже разговариваем с ребенком, который у нас внутри растет, мы с ним общаемся. И на самом деле он нас слышит.

И современные исследования говорят, что пренатальная педагогика – это очень интересное направление, об этом надо говорить, о нем надо думать. И думать в том числе нашим мамам и папам, что мы фактически начинаем воспитывать ребенка еще там, в утробе. Мы в республике имеем самый длительный, наверное, в мире декретный отпуск до 3 лет. Почему он такой? Потому что до 3 лет ребенок фактически неразрывен с мамой. Кризис трех лет – когда он говорит: я сам, я объявил, что я самостоятельный, потихонечку могу от мамы и папы отделяться. Поэтому очень грамотное решение в нашей стране, которое работает на здоровье детей и на их последующее полноценное развитие.

Подробности в видео.

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# Дети и родители # общество # Альбина Давидович

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