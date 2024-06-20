«Разговор на равных» – как воспитателю найти поход к ребёнку?

Самый обычный детский сад. В столице таких более 400, в стране – тысячи. И в каждом из них звонкие голоса и обязательно неравнодушные воспитатели. По-другому в этой особенной профессии никак нельзя. А еще диалог на равных с маленьким человеком.

Татьяна Дешук, воспитатель детского сада № 250 Минска:

Это именно так и работает – разговор на равных, мы партнеры, мы никогда не ставим себя выше ребенка. Мы учитываем их потребности, их заботы, какие у них в жизни есть проблемы. Мы всегда к этому прислушиваемся. И только когда они видят нашу искренность по отношению к ним, мы можем добиться их взаимной любви и взаимного понимания. Ключик – это очень часто юмор. Он помогает как в работе со взрослыми, так и с детьми. Где-то пошутил, где-то вспомнил любимого героя, сказочного персонажа, и ребенок переключается, отвлекается. И у тебя тоже есть пути, как подойти к нему и с чего начать разговор.

Белорусский детский сад – это не просто возможность оставить ребенка под присмотром. Это образовательный центр, где есть свои технологии. А воспитатель – первый взрослый человек, которого маленький белорус встречает за пределами семьи.