В чём преимущества белорусского дошкольного образования? Рассказал Андрей Иванец

Безусловное преимущество белорусского дошкольного образования в его массовости и доступности. Но это вовсе не бесплатная опция. Так кто же платит по счетам?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

На уровне дошкольного образования наша страна является уникальной. Во многом даже в мире, не только на постсоветском пространстве. Потому что мы не просто сохранили доступное дошкольное образование. К слову говоря, у нас охват дошкольным образованием близится к 100 %. Это говорит о том, что каждый ребенок, начиная с трех лет, посещает учреждения дошкольного образования. Оно является доступным, потому что оно абсолютно бесплатное для наших родителей. Это очень важно. Хотя для государства это достаточно затратная статья.

Только по итогам прошлого года расходы государства на одного дошкольника составили 6,5 тысячи рублей в год. Каждый может посчитать, насколько серьезная ежемесячная сумма получается. И возникает закономерный вопрос: а будет ли она подъемная для каждого родителя? Вот в этом социальная ориентированность нашего государства и забота о каждом ребенке.