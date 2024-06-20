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Студенты выходят за рамки шаблона – ректор БГУ о том, как изменилась ситуация в образовании

20 июня 2024 15:53
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Белорусское образование – смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».

За несколько лет в студенческой аудитории молодые белорусы должны не просто получить знания. Задача университета – научить думать и смотреть на мир собственными глазами.

В чем преимущества белорусского дошкольного образования? Рассказал Андрей Иванец.

Студенты выходят за рамки шаблона – ректор БГУ о том, как изменилась ситуация в образовании-1

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Это можно сравнить с чем? С тем, что садится в автобус группа студентов, все садятся в один и тот же автобус, преподаватель их везет по одному и тому же маршруту. Сегодня ситуация меняется. Она, может быть, меняется небыстро, но мы получаем определенную индивидуализацию в массовом образовании, не отрицая стандарты, которые есть. И суть в том, что уже каждый студент сам садится в свой автомобиль, едет по маршруту, который определяет преподаватель, но при этом он приобретает совершенно другие компетентности – водителя.

Это не значит, что он изучает физику вместо химии. Он изучает и физику, и химию, но он учится смотреть на вещи своими глазами. Когда студент выступает не получателем расфасованной, правильной на блюдечке информации, которая никак не задействует его внутреннее я, а он учится ставить цель, проводить эксперимент, выходить за рамки шаблона, стереотипа, смотря на вещи с других сторон.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # общество # Андрей Король

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