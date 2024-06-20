Дружба с Пекином задаёт тренды в образовании. Почему изучать китайский – перспективно?

Ангелина Демидовец, студентка филологического факультета БГУ: Я обожала смотреть китайские сериалы, после чего у меня возник дикий интерес изучать этот язык, побывать в этой стране, изучить эту культуру. А после того как наша страна начала очень хорошо коммуницировать с Китаем, я такая: все, именно китайский язык, именно БГУ и именно китайская филология. Очень серьезный конкурс, огромные баллы. Просто взрыв мозга был. Мы с мамой сидели на нервах, держали кулачки, чтобы поступить. Я помню до сих пор, как перед нами выступал наш декан, мы все его так трепетно слушали. И я когда я услышала свою фамилию: да, это мой счастливый билет в светлое будущее!

Виктор Кочин, проректор Белорусского государственного университета:

Человек, который знает китайский язык, получает на старте огромные преимущества, они пользуются большим спросом, у нас запрос постоянно идет, как от Посольства Беларуси, так и от резидентов «Великого камня». И они уже готовы на старте платить очень хорошие деньги. Потому что это направление развивается, на мой взгляд, только еще в начале пути. И в дальнейшем тот, кто знает китайский язык, будет выглядеть очень хорошо, прилично. И это будет залог, чтобы обеспечить себе будущее.

Безусловно, всепогодная дружба Минска и Пекина задает тренды в образовании. Сегодня в Беларуси немало студентов из Поднебесной.