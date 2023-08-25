«Важно сохранить историческую память». Какую книгу о годах ВОВ стоит почитать школьникам?
Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
К предстоящему учебному году на книжных полках появится книга под названием «Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1945)» автора Виктора Ермоловича. Книга представлена в форме вопросов и ответов и построена на конкретных фактах и материалах.
Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:
В книге представлены 12 тем. Она богато иллюстрирована. Начинается первая тема с вопросов, что послужило причиной Великой Отечественной войны. Заканчивается мемориалами, которые расположены у нас на территории Республики Беларусь. Также читатели смогут узнать, какая была проведена большая работа партизанского движения, подполья, как вообще в этой войне себя повел белорусский народ? О его мужестве. В этой книге представлен большой вклад белорусского народа в партизанском движении, рассматривается деятельность подполья. Как известно, в годы Великой Отечественной войны были разрушены наши города, наши села. Мы потеряли миллионы людей. И поэтому сегодня очень важно сохранить эту историческую память.
Книга будет полезна учащимся средних и старших классов, студентам и всем, кто интересуется историей Беларуси. В ней рассматриваются основные события, битвы, наступления, которые в итоге привели к победе в Великой Отечественной войне.
Анжела Садовская:
Данные книги позволят сохранить историческую память на долгие годы, потому что те факты и те материалы, которые приведены в них, являются прямым доказательством всех тех событий, которые происходили. И мы надеемся, что молодое поколение, прочитав эту книгу, изучив, посмотрев этот богатейший иллюстративный материал, вынесет для себя урок определенный и будет любить свою землю еще больше, дорожить ею. Приятного чтения.