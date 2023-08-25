«Важно сохранить историческую память». Какую книгу о годах ВОВ стоит почитать школьникам?

Вера Позняк, корреспондент:

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».

К предстоящему учебному году на книжных полках появится книга под названием «Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1945)» автора Виктора Ермоловича. Книга представлена в форме вопросов и ответов и построена на конкретных фактах и материалах.