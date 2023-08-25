Лукашенко: закрытием границ Литва, Латвия и Польша сделают хуже только себе

Закрывая границы с РБ, Литва, Латвия, Польша сделают хуже только себе и своему народу. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что не совсем понимает действия властей Латвии и Литвы. «Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться», – сказал Лукашенко. По словам белорусского лидера, мы все равно в эти страны не ездим и через них не работаем. Потому хуже они сделают только себе и своим людям, заявил Президент.