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Лукашенко: закрытием границ Литва, Латвия и Польша сделают хуже только себе

25 августа 2023 13:40
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Закрывая границы с РБ, Литва, Латвия, Польша сделают хуже только себе и своему народу. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Глава государства отметил, что не совсем понимает действия властей Латвии и Литвы. «Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться», – сказал Лукашенко. По словам белорусского лидера, мы все равно в эти страны не ездим и через них не работаем. Потому хуже они сделают только себе и своим людям, заявил Президент. 

# Граница # общество # Александр Лукашенко

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