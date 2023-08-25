Белорусские ракетчики оттачивают мастерство под Осиповичами

Новости Беларуси. Безопасность нашей страны в руках профессионалов. На полигоне под Осиповичами свои навыки оттачивают военнослужащие ракетной бригады. В занятиях принимают участие два подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вооружении у них «Точка» и «Искандер-М». Последний поступил на боевое дежурство всего несколько месяцев назад. Эти ракетные комплексы предназначены для поражения огневых позиций артиллерии, пунктов управления, аэродромов и хранилищ боеприпасов противника. Максимальная дальность может превышать пять сотен километров. Главный упор в тренировках сделали на качестве согласования расчетов.

В основном упор у нас на слаженность расчетов. Чтобы каждый номер расчета мог выполнить ту или иную задачу, мог заменить своего товарища. На примере пусковой установки, к примеру, заместитель начальника расчета мог заменить начальника расчета. Вот так, по кругу, в циклах, проверяем номера расчетов на умение применять данный комплекс.