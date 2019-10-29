«Важно слышать людей». Инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провёл приём в Городкском районе

Новости Беларуси. Разобраться в самых сложных вопросах белорусов. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 октября рассказать о своих проблемах к инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу пришли жители Городкского района.

И хотя обращений в местный райисполком за последний год стало меньше на четверть (это хороший показатель работы власти), некоторые нерешённые вопросы остаются. ЖКХ, дороги, организация транспортного сообщения и торговли, благоустройство – у каждого своя боль. Важно уметь слышать людей – уверен помощник Президента.

Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

Нужно рассматривать с позиции того, как помочь человеку – это в основе. Но помочь нужно на законном уровне, не просто так. Потому что люди, которые оказывают эту помощь или поддержку в государственной организации, должны нести отчет в соответствии с законодательством по своей деятельности.