В Сети появились проекты законов о ВНС и изменении Избирательного кодекса

Новости Беларуси. Поделиться своим мнением относительно развития политической системы государства предлагают белорусам. Два важнейших для нашего общего будущего документа вынесены на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о законопроектах «О Всебелорусском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса». Свои предложения можно оставлять на правовом форуме Беларуси – портал опубликовал оба документа. Общественное обсуждение продлится до 2 ноября. Высказанные мнения будут обобщены и использованы в окончательной редакции.