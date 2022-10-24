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В Сети появились проекты законов о ВНС и изменении Избирательного кодекса

24 октября 2022 11:03
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Новости Беларуси. Поделиться своим мнением относительно развития политической системы государства предлагают белорусам. Два важнейших для нашего общего будущего документа вынесены на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сети появились проекты законов о ВНС и изменении Избирательного кодекса-1

Речь идет о законопроектах «О Всебелорусском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса». Свои предложения можно оставлять на правовом форуме Беларуси – портал опубликовал оба документа. Общественное обсуждение продлится до 2 ноября. Высказанные мнения будут обобщены и использованы в окончательной редакции.

# Закон # общество # Фотофакт

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