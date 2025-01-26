Жители приграничья за мир и безопасность – как проходит день выборов в агрогородке Орехово

Свои голоса за мир и безопасность отдают жители белорусского приграничья. Для сельчан выборы – настоящий праздник. 26 января наша съемочная группа отправилась в небольшой агрогородок на юге Брестский области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В сельской местности по истине сохранили дух праздника от выбора. Женщины наводят лоск, а мужчины не прочь надеть даже костюм. Музыкально и на улице. Мы находимся в агрогородке Орехово Малоритского района, где проживает не более 700 человек. Мы находимся в считанных километрах от украинской границы и здесь люди голосуют, конечно, за мир и безопасность. Участок для голосования расположился в месте, которого хорошо знакомо каждому жителю – дом культуры – напротив церкви. По традиции сперва люди отправились в храм, а затем – исполнять гражданский долг со светлыми мыслями. В списках избирателей 548 человек.

Петр Ярмолюк, житель агрогородка Орехово:

Очень часто езжу даже по нашим границам, то все спокойно. На границах везде все спокойно. Видно, как работают наши пограничники, как государство заботится. Мария Залещук, жительница агрогородка Орехово:

За мир, стабильность и мирное небо над головой. Живется отлично, тихо и спокойно. Преград не имеем.

Светлана Витановская, председатель Ореховского сельсовета:

Каждый день обеспечивают нашу безопасность, чтобы мы могли спокойно спать, трудиться, быть уверенным в завтрашнем дне, растить детей. Но эта пограничная зона и обязывает к бдительности, помощи даже пограничным войскам. Одна из особенностей сельских участков – много возрастных избирателей. И в этот день им все внимание. Участковая комиссия приняла более 140 заявок на голосование на дому.