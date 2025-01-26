Как обеспечивается безопасность на избирательных участках? Ответили в белорусских силовых ведомствах

Большинство избирателей отдают свой голос за безопасность и спокойствие в стране. Мир в Беларуси – заслуга наших силовых ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они переведены на усиленный вариант несения службы. Министр МЧС заявил, что оперативная обстановка, связанная с обеспечением безопасных условий проведения выборов, находится под контролем, личный состав задействуется на всех избирательных участках для голосования.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В целом, по оперативной обстановке каких-то серьезных изменений, связанных с проведением выборов, не происходит. Обращаю ваше внимание, что сегодня как никогда важно обеспечить все моменты, связанные с работой органов и подразделений. Авиация МЧС, согласно расчету, представленного начальником авиации, обеспечить готовность авиационной техники для задействования по предназначению, республиканскому отряду специального назначения РОСН «ЗУБР» быть в постоянной готовности для принятия дополнительных мер. В готовности находятся и силы МВД. Все избирательные участки находятся под круглосуточной охраной, они оборудованы системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации. Сотрудникам милиции оказывают содействие добровольные дружины и курсанты.