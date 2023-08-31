Важно не упустить время! Хозяйства Беларуси приступили к уборке крупяных культур

Новости Беларуси. В Беларуси намолочено 7 015 тысяч тонн зерна: 6 045 тысяч тонн зерновых и зернобобовых (осталось убрать менее 3 % площадей) и 948 тысяч тонн рапса. Брестская и Минская области завершили уборку ранних зерновых колосовых и зернобобовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на местах важно не упустить время и убрать все культуры. Производимого зерна достаточно для выполнения госзаказа – обеспечить население хлебом, засыпать семена в страховой фонд, поставить сырье пивоваренной отрасли. Как подчеркивают в Минсельхозпроде, самое главное сегодня – заготовка кормов. Хозяйства страны приступили к уборке кукурузы, продолжается третий укос многолетних трав. По оценкам специалистов, животноводство в Беларуси будет обеспечено необходимыми объемами. Остались посевы позднеубираемых крупяных – гречихи и проса. Их намолочено 6,5 и 6 тысяч тонн соответственно. Также в Беларуси идет уборка льна и картофеля. Сев озимого рапса на зерно завершен, но работа в полях продолжается. Зерно сегодня, как золотовалютный резерв – всегда пригодится и постоянно добавляет в стоимости.