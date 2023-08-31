Прямой эфир

Грозное оружие – в Беларусь прибыл комплекс «Искандер-М»

31 августа 2023 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередной и не последний. В Беларусь прибыл комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозное оружие – в Беларусь прибыл комплекс «Искандер-М»-1

Таким образом, на вооружение нашей армии поступил лучший в мире среди вооружений этого класса комплекс с необходимым запасом ракет и боеприпасов. Мощнейший сдерживающий фактор.

Грозное оружие – в Беларусь прибыл комплекс «Искандер-М»-4

Заместитель командира бригады зенитно-ракетного комплекса:
На территорию Республики Беларусь прибыл очередной и не последний воинский эшелон с лучшим в своем классе образцом вооружения – оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Данный комплекс показывает эффективность своего применения, обладает высокой разрушительной огневой мощью. Несмотря на свои значительные габариты, является маневренным, оперативным и скрытным средством огневого поражения. Особенностью данного комплекса является применения ракет как в обычном снаряжении, так и с применением специальной боевой части. Личный состав соединения прошел полный курс обучения на территории Российской Федерации по применению специальной боевой части.

Грозное оружие – в Беларусь прибыл комплекс «Искандер-М»-7

К полной самостоятельной эксплуатации первой партии поступившего на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» белорусские военнослужащие приступили в феврале нынешнего года. Оружие грозное, но ведь и ситуация у наших границ совсем не миролюбивая. И спокойнее не становится.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Украина реально превратилась в государство-фейк». Российский военкор об обратном эффекте пропаганды
30 августа 2023 19:52

«Украина реально превратилась в государство-фейк». Российский военкор об обратном эффекте пропаганды

Что за лето изменилось в зоне СВО? Рассказал Марат Хайруллин
30 августа 2023 19:42

Что за лето изменилось в зоне СВО? Рассказал Марат Хайруллин

Лазуткин: пока в Америке будет такое руководство, никакого мира с Западом не будет
30 августа 2023 19:37

Лазуткин: пока в Америке будет такое руководство, никакого мира с Западом не будет