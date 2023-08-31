Грозное оружие – в Беларусь прибыл комплекс «Искандер-М»

Новости Беларуси. Очередной и не последний. В Беларусь прибыл комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, на вооружение нашей армии поступил лучший в мире среди вооружений этого класса комплекс с необходимым запасом ракет и боеприпасов. Мощнейший сдерживающий фактор.

Заместитель командира бригады зенитно-ракетного комплекса:

На территорию Республики Беларусь прибыл очередной и не последний воинский эшелон с лучшим в своем классе образцом вооружения – оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Данный комплекс показывает эффективность своего применения, обладает высокой разрушительной огневой мощью. Несмотря на свои значительные габариты, является маневренным, оперативным и скрытным средством огневого поражения. Особенностью данного комплекса является применения ракет как в обычном снаряжении, так и с применением специальной боевой части. Личный состав соединения прошел полный курс обучения на территории Российской Федерации по применению специальной боевой части.