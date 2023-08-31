Грозное оружие – в Беларусь прибыл комплекс «Искандер-М»

Новости Беларуси. Очередной и не последний. В Беларусь прибыл комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередной и не последний. В Беларусь прибыл комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, на вооружение нашей армии поступил лучший в мире среди вооружений этого класса комплекс с необходимым запасом ракет и боеприпасов. Мощнейший сдерживающий фактор.
Заместитель командира бригады зенитно-ракетного комплекса:
На территорию Республики Беларусь прибыл очередной и не последний воинский эшелон с лучшим в своем классе образцом вооружения – оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Данный комплекс показывает эффективность своего применения, обладает высокой разрушительной огневой мощью. Несмотря на свои значительные габариты, является маневренным, оперативным и скрытным средством огневого поражения. Особенностью данного комплекса является применения ракет как в обычном снаряжении, так и с применением специальной боевой части. Личный состав соединения прошел полный курс обучения на территории Российской Федерации по применению специальной боевой части.
К полной самостоятельной эксплуатации первой партии поступившего на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» белорусские военнослужащие приступили в феврале нынешнего года. Оружие грозное, но ведь и ситуация у наших границ совсем не миролюбивая. И спокойнее не становится.