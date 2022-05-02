16-летний парень получил 80% ожогов тела. Что не стоит делать, находясь возле объектов тепло- и электросетей

Очередная переменка. Не за горами и последний в этом году учебный звонок. До летних каникул рукой подать. Деревенский флер, рыбацкие зарисовки или лагерный вайб – сюжет сочинения на тему «Как я провел лето» уже созревает в детских фантазиях. Веселые истории и никакой драмы. Сориентироваться в вопросах безопасности летнего отдыха учащимся районной школы решили помочь инспекторы Госэнергогазнадзора.

Я вам сейчас раздам линеечки, где есть небольшие иллюстрации с подписями, что можно делать, чего нельзя. Флаеры, наклейки и плакаты – лекция по технике электро- и теплобезопасности с визуальным перфомансом. Послушал, увидел, запомнил.

В городе я часто вижу такие энергетические объекты, но на них висят таблички, что здесь опасно.

Не надо подходить к большим трубам, потому что если там не будет изолировано, то можно получить термический ожог. Рейды сотрудников энергогазинспекции по учреждениям образования уже становятся доброй традицией.

Анатолий Стречко, директор ГУО «Ждановичская средняя школа»:

Систематически в нашей школе совместно с сотрудниками Госэнергогазнадзора проводятся мероприятия по предупреждению детского травматизма на теплосетях и электросетях. Основной задачей школы является профилактика детского травматизма, поэтому такие беседы и совместные акции необходимы. А вот святая профессиональная обязанность инспекторов – посещение сезонных детских лагерей с целью предотвращения тепло- и электротравматизма.

Олег Железняк, инспектор районной энергогазинспекции № 3 филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:

Каждый человек знает, помнит: если где-то оголенные провода, не стоит их руками трогать. Если ты подошел посмотреть, это не значит, что тебя не ударит током. Есть такие трубопроводы большого диаметра, на которые интересно кому-то залезть, погреться. Это все несет в себе какую-то опасность. На люках прыгать нельзя! Если открыто, тоже не стоит заглядывать.

Дети должны строго уяснить, что играть вблизи мест проведения ремонтных работ, а также раскопок или прокладки новых теплотрасс запрещается. Использование электроприборов на открытом воздухе, проникновение на опоры электропередач или рыбалка возле линии ЛЭП – опасно для жизни. Незнание и несоблюдение правил безопасности приводит к печальным последствиям, которые могут стать сильнейшим ударом для вашей семьи.