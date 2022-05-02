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16-летний парень получил 80% ожогов тела. Что не стоит делать, находясь возле объектов тепло- и электросетей

02 мая 2022 09:21
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Очередная переменка. Не за горами и последний в этом году учебный звонок. До летних каникул рукой подать. Деревенский флер, рыбацкие зарисовки или лагерный вайб – сюжет сочинения на тему «Как я провел лето» уже созревает в детских фантазиях. Веселые истории и никакой драмы. Сориентироваться в вопросах безопасности летнего отдыха учащимся районной школы решили помочь инспекторы Госэнергогазнадзора.

16-летний парень получил 80% ожогов тела. Что не стоит делать, находясь возле объектов тепло- и электросетей-1

Я вам сейчас раздам линеечки, где есть небольшие иллюстрации с подписями, что можно делать, чего нельзя.

Флаеры, наклейки и плакаты – лекция по технике электро- и теплобезопасности с визуальным перфомансом. Послушал, увидел, запомнил.

16-летний парень получил 80% ожогов тела. Что не стоит делать, находясь возле объектов тепло- и электросетей-4

В городе я часто вижу такие энергетические объекты, но на них висят таблички, что здесь опасно.

16-летний парень получил 80% ожогов тела. Что не стоит делать, находясь возле объектов тепло- и электросетей-7

Не надо подходить к большим трубам, потому что если там не будет изолировано, то можно получить термический ожог.

Рейды сотрудников энергогазинспекции по учреждениям образования уже становятся доброй традицией.

16-летний парень получил 80% ожогов тела. Что не стоит делать, находясь возле объектов тепло- и электросетей-10

Анатолий Стречко, директор ГУО «Ждановичская средняя школа»:
Систематически в нашей школе совместно с сотрудниками Госэнергогазнадзора проводятся мероприятия по предупреждению детского травматизма на теплосетях и электросетях. Основной задачей школы является профилактика детского травматизма, поэтому такие беседы и совместные акции необходимы.

А вот святая профессиональная обязанность инспекторов – посещение сезонных детских лагерей с целью предотвращения тепло- и электротравматизма.

16-летний парень получил 80% ожогов тела. Что не стоит делать, находясь возле объектов тепло- и электросетей-13

Олег Железняк, инспектор районной энергогазинспекции № 3 филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:
Каждый человек знает, помнит: если где-то оголенные провода, не стоит их руками трогать. Если ты подошел посмотреть, это не значит, что тебя не ударит током. Есть такие трубопроводы большого диаметра, на которые интересно кому-то залезть, погреться. Это все несет в себе какую-то опасность. На люках прыгать нельзя! Если открыто, тоже не стоит заглядывать.

16-летний парень получил 80% ожогов тела. Что не стоит делать, находясь возле объектов тепло- и электросетей-16

Дети должны строго уяснить, что играть вблизи мест проведения ремонтных работ, а также раскопок или прокладки новых теплотрасс запрещается. Использование электроприборов на открытом воздухе, проникновение на опоры электропередач или рыбалка возле линии ЛЭП – опасно для жизни. Незнание и несоблюдение правил безопасности приводит к печальным последствиям, которые могут стать сильнейшим ударом для вашей семьи.

16-летний парень получил 80% ожогов тела. Что не стоит делать, находясь возле объектов тепло- и электросетей-19

Олег Железняк:
В прошлом году пострадал 16-летний парень, одиннадцатиклассник получил термический ожог на рыбалке. Удочка длинная, проходил под электрическими проводами, получил разряд тока. Если я не ошибаюсь, 80 % ожогов тела.

Проинформировать детей – значит, сохранить им жизнь. Берегите себя и своих близких.

# Правила безопасности # общество # Анатолий Стречко # Олег Железняк # Мария Кронда # Фотофакт

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