«Мы хотим той же командой сделать хорошее шоу». Юлия Быкова о творческих планах на 2022 год

В Новый год еще бы и зрелищ побольше, и они у нас есть.

Александр Меженный, СТВ: Это отличная, добрая традиция, чтобы Юлия приходила к нам в новогоднюю студию. Я так полагаю, что все наши телезрители сегодня тоже несказанно рады. Но вопрос ключевой. Новый год – это кипиш постоянный. Успеваете ли вы, кроме того, что песни исполнять (я так понимаю, концертов сейчас много), еще и писать вместе с Женей на пару? Как в этом плане? Как это творчество развивалось в уходящем году? В новом году какие планы?

Юлия Быкова:

Уходящий год был богат на новые произведения, написали очень много, наснимали клипов. Даже еще на следующий год остались клипы, которые мы будем презентовать в начале следующего года, поэтому планов громадье. Песни писались, концерты игрались, несмотря ни на что. 17 сентября мы делали в качестве музыкальных руководителей огромный концерт в «Минск-Арене». Это, наверное, было самое крупное из того, что мы в уходящем году сделали. Тем не менее еще был тур по Беларуси AURA, был сольный концерт во Дворце Республики. Это из крупных, запоминающихся моментов, было много встреч со зрителями, чему я несказанно рада, потому что ничто не предвещало. Мы готовились к тому, что год будет сложный. Он и был сложным, но все-таки приятными моментами порадовал.

Юлия Самусенко:

А в наступающем году какие вершины планируете покорять?