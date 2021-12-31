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«Мы хотим той же командой сделать хорошее шоу». Юлия Быкова о творческих планах на 2022 год

31 декабря 2021 09:24
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В Новый год еще бы и зрелищ побольше, и они у нас есть.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь» очаровательная и творческая Юлия Быкова.

Юлия Самусенко, СТВ:
Как ваше настроение?

«Мы хотим той же командой сделать хорошее шоу». Юлия Быкова о творческих планах на 2022 год-1

Юлия Быкова, солистка группы AURA:
Настроение творческое, как вы уже сказали. Человек творческий должен иметь творческое настроение.

Александр Меженный, СТВ:
Это отличная, добрая традиция, чтобы Юлия приходила к нам в новогоднюю студию. Я так полагаю, что все наши телезрители сегодня тоже несказанно рады. Но вопрос ключевой. Новый год – это кипиш постоянный. Успеваете ли вы, кроме того, что песни исполнять (я так понимаю, концертов сейчас много), еще и писать вместе с Женей на пару? Как в этом плане? Как это творчество развивалось в уходящем году? В новом году какие планы?

«Мы хотим той же командой сделать хорошее шоу». Юлия Быкова о творческих планах на 2022 год-4

Юлия Быкова:
Уходящий год был богат на новые произведения, написали очень много, наснимали клипов. Даже еще на следующий год остались клипы, которые мы будем презентовать в начале следующего года, поэтому планов громадье. Песни писались, концерты игрались, несмотря ни на что. 17 сентября мы делали в качестве музыкальных руководителей огромный концерт в «Минск-Арене». Это, наверное, было самое крупное из того, что мы в уходящем году сделали. Тем не менее еще был тур по Беларуси AURA, был сольный концерт во Дворце Республики. Это из крупных, запоминающихся моментов, было много встреч со зрителями, чему я несказанно рада, потому что ничто не предвещало. Мы готовились к тому, что год будет сложный. Он и был сложным, но все-таки приятными моментами порадовал.

Юлия Самусенко:
А в наступающем году какие вершины планируете покорять?

«Мы хотим той же командой сделать хорошее шоу». Юлия Быкова о творческих планах на 2022 год-7

Юлия Быкова:
Планируем покорять новые вершины. Хотим развиваться, каждый творческий человек хочет развиваться. Загадывая вперед, мы думаем, что очередной музыкальный концерт – это уже не так интересно, хотя музыка у нас классная, душевная, живая. Но вдохновившись концертом, который мы делали на День народного единства, мы хотим той же командой сделать хорошее шоу, смотрибельное, семейное, которое будет называться «Созвездие зубра».

# Белорусская музыка # общество # Юлия Быкова # Юлия Самусенко # Александр Меженный # Фотофакт

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