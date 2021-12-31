YouTube наградил её серебряной кнопкой. Поговорили с певицей Светланой Агарвал

Где уж точно умеют веселиться, так это в Индии. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь» замечательная гостья Светлана Агарвал, певица. Она успела завоевать сердца не только индийского зрителя, но и белорусского. Александр Меженный, СТВ:

Вы сегодня в роли золотой снежинки. Вижу, что снежинки присутствуют на платье, замечательное ожерелье. Чем полна копилка уходящего года? Что ожидается в копилку 2022-го, какие планы? Что было интересного в уходящем году?

«Меня наградили серебряной кнопкой YouTube» Светлана Агарвал, певица:

Для меня очень приятным моментом оказалось то, что меня наградили серебряной кнопкой YouTube. Она выдается людям, у которых более 100 000 подписчиков. Я счастлива. Следующая кнопка – золотая, будем стремиться работать. А также мне приятно, что меня отметила Всемирная книга рекордов Лондона, в которой я состою в номинации «Выдающиеся мировые исполнители» за внесенный вклад в развитие двух культур – Индии и Беларуси. За то, что я в трудное время пандемии поддерживаю народ, участвую в конференциях, в онлайн-концертах. Я стараюсь придать хорошее настроение, поддержать. Плюс у меня уже в копилке две новые песни, третья наготове, готовится клип, в работе, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса. Юлия Самусенко, СТВ:

Что помогает вам оставаться в такой прекрасной форме?

Об уходе за собой Светлана Агарвал:

Просто меньше кушать, порции урезать. И обязательно движение. Я утром всегда делаю зарядку – «березка», планочка. Мне очень нравятся элементарные упражнения из йоги, это здорово настраивает тебя на грядущий день. Самое главное – это подойти к зеркалу и улыбнуться самой себе. Александр Меженный:

И сказать: «Боже, я видела Светлану Агарвал с самого утра». Есть информация, что утро, обед и вечер у Светланы Агарвал – это обязательно «Джими, джими, ача, ача».

«Не так давно была в Индии на пресс-конференции с Баппи Лахири. Он является королем индийского диско» Светлана Агарвал:

«Джими, джими, ача, ача» – это моя песня фаворит, ее просят исполнить повсеместно, где бы я ни была. И в Индии тоже. Кстати, я не так давно была в Индии на пресс-конференции с Баппи Лахири. Он является королем индийского диско, он написал песню «Джими, ача». Было здорово, мы записали с ним еще две песни – одну дуэтную, а вторую сольную. В планах снять клип. Александр Меженный:

Сегодня у нас в студии песня. О чем в ней поется?