YouTube наградил её серебряной кнопкой. Поговорили с певицей Светланой Агарвал
Где уж точно умеют веселиться, так это в Индии. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь» замечательная гостья Светлана Агарвал, певица. Она успела завоевать сердца не только индийского зрителя, но и белорусского.
Александр Меженный, СТВ:
Вы сегодня в роли золотой снежинки. Вижу, что снежинки присутствуют на платье, замечательное ожерелье. Чем полна копилка уходящего года? Что ожидается в копилку 2022-го, какие планы? Что было интересного в уходящем году?
«Меня наградили серебряной кнопкой YouTube»
Светлана Агарвал, певица:
Для меня очень приятным моментом оказалось то, что меня наградили серебряной кнопкой YouTube. Она выдается людям, у которых более 100 000 подписчиков. Я счастлива. Следующая кнопка – золотая, будем стремиться работать. А также мне приятно, что меня отметила Всемирная книга рекордов Лондона, в которой я состою в номинации «Выдающиеся мировые исполнители» за внесенный вклад в развитие двух культур – Индии и Беларуси. За то, что я в трудное время пандемии поддерживаю народ, участвую в конференциях, в онлайн-концертах. Я стараюсь придать хорошее настроение, поддержать. Плюс у меня уже в копилке две новые песни, третья наготове, готовится клип, в работе, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса.
Юлия Самусенко, СТВ:
Что помогает вам оставаться в такой прекрасной форме?
Об уходе за собой
Светлана Агарвал:
Просто меньше кушать, порции урезать. И обязательно движение. Я утром всегда делаю зарядку – «березка», планочка. Мне очень нравятся элементарные упражнения из йоги, это здорово настраивает тебя на грядущий день. Самое главное – это подойти к зеркалу и улыбнуться самой себе.
Александр Меженный:
И сказать: «Боже, я видела Светлану Агарвал с самого утра». Есть информация, что утро, обед и вечер у Светланы Агарвал – это обязательно «Джими, джими, ача, ача».
«Не так давно была в Индии на пресс-конференции с Баппи Лахири. Он является королем индийского диско»
Светлана Агарвал:
«Джими, джими, ача, ача» – это моя песня фаворит, ее просят исполнить повсеместно, где бы я ни была. И в Индии тоже. Кстати, я не так давно была в Индии на пресс-конференции с Баппи Лахири. Он является королем индийского диско, он написал песню «Джими, ача». Было здорово, мы записали с ним еще две песни – одну дуэтную, а вторую сольную. В планах снять клип.
Александр Меженный:
Сегодня у нас в студии песня. О чем в ней поется?
Светлана Агарвал:
Замечательная песня, которая из года в год, это как традиция, как легенда. Одна снежинка – еще не снег, одна дождинка – еще не дождь.