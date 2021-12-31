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31 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана

31 декабря 2021 08:26
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Новости Беларуси. Утром 31 декабря после морозных дней на многие районы Беларуси опустился туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

31 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана-1

Автомобилистам это несет определенные риски: видимость ухудшается, напряжение возрастает. Водителям нужно проявлять повышенную осторожность – напоминают госавтоинспекторы. Видимость на дорогах составляет до 100-500 метров. Объявлен оранжевый уровень опасности.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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