31 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана

Новости Беларуси. Утром 31 декабря после морозных дней на многие районы Беларуси опустился туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Утром 31 декабря после морозных дней на многие районы Беларуси опустился туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автомобилистам это несет определенные риски: видимость ухудшается, напряжение возрастает. Водителям нужно проявлять повышенную осторожность – напоминают госавтоинспекторы. Видимость на дорогах составляет до 100-500 метров. Объявлен оранжевый уровень опасности.