Прямой эфир

«Важнейшей скрепой белорусского общества является семья». Игорь Марзалюк – о вечных ценностях

14 октября 2021 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О вечных ценностях и духовности размышляет Игорь Марзалюк. Историк и парламентарий расставит акценты на том, что необходимо для построения белорусского будущего.

Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Важнейшей скрепой белорусского общества является семья». Игорь Марзалюк – о вечных ценностях-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
«Расплоди тараканов, – сказал отец, – и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обреченных на гибель. Быть справедливым... – продолжал отец, – но сначала ты должен решить, какая справедливость тебе ближе: Божественная или человеческая? Язвы или здоровой кожи? И почему я должен прислушиваться к голосам, защищающим гниль? Ради Господа я возьмусь лечить прогнившего. Ибо и в нем живет Господь. Но слушать его я не буду, он говорит голосом своей болезни. Когда я очищу, отмою и обучу его, он захочет совсем другого и сам отвернется от того, каким был. Зачем же пособничать тому, от чего человек потом откажется сам? Зачем, послушавшись низости и болезни, мешать здоровью и благородству?»

Великий Антуан де Сент-Экзюпери. Цитата из главной книги его жизни под названием «Цитадель».

«Важнейшей скрепой белорусского общества является семья». Игорь Марзалюк – о вечных ценностях-4

О чем это я? Уж точно не о литературе. Хотя эту книгу настойчиво рекомендую прочесть. Я хочу поговорить очень пристрастно и очень субъективно. Потому что о нас. О дне сегодняшнем. О тех векторах развития, которые мы сегодня стараемся задать, о нашей перспективе. Для того чтобы построить наше белорусское будущее. Чтобы понять, как мы будем развиваться и что мы будем культивировать в нашей повседневности? За какие ценности мы будем бороться, что будем защищать до конца, несмотря на любые формы давления и санкции?

Подробности в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Антуан де Сент-Экзюпери # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Зачем нам завозить яблоки по импорту». Анатолий Исаченко принял участие в закладке сада в Пуховичском районе
14 октября 2021 19:37

«Зачем нам завозить яблоки по импорту». Анатолий Исаченко принял участие в закладке сада в Пуховичском районе

Медицина – вне политики. О чём договорились Александр Лукашенко и директор Европейского бюро ВОЗ?
14 октября 2021 18:44

Медицина – вне политики. О чём договорились Александр Лукашенко и директор Европейского бюро ВОЗ?

«Выработано 6 мер». Игорь Петришенко о том, как Беларусь будет противостоять санкционному давлению
14 октября 2021 18:22

«Выработано 6 мер». Игорь Петришенко о том, как Беларусь будет противостоять санкционному давлению