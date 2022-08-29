«Важен каждый ребёнок, а не его диагноз». Лучшие проекты для специальных школ показали на педфоруме в Минске

Новости Беларуси. С 1 сентября в силу вступит обновленный Кодекс об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наработки и лучшие практики 29 августа обсудили на педагогическом форуме в Минске. Иванец о рабочих кадрах: «Основа нашей сильной экономики – это сильные регионы» (подробности).

Сегодня в Беларуси 173 тысячи детей с особенностями психофизического развития. К сожалению, ежегодно эта цифра растет. Напомним, новая редакция Кодекса об образовании предусматривает отдельную работу по созданию всех условий не только для поддержки детей с диагнозом, но и для их последующей социализации. В стране охват ранней корректирующей помощи составляет 99 %, а безбарьерная среда достигнута в 65 % учебных заведений.

Людмила Соколова, начальник Центра дошкольного начального и инклюзивного образования Минского городского института образования:

Минским городским институтом образования разработана интерактивная карта, которая будет учитывать запросы всех потребителей образовательного рынка на сегодня. В частности, в разделе специального образования. В ней представлены все виды учреждений образования как специального, так и общего среднего, которые предлагают услуги по интегрированному обучению учащихся, по обучению в специальных школах и точно так же в учреждениях дошкольного образования.

Юлия Джейгало, заведующая Ясли-сад № 302:

Для нас важен каждый ребенок, а не его диагноз. Мы начинаем работу с ребенком еще до установления диагноза. С 2018 года в нашем учреждении открыта инклюзивная лаборатория «Мир иначе». Специалисты создают авторские игры для детей с аутизмом, нарушением контакта. Ведь то, что здоровый ребенок усваивает легко и просто по подражанию, для ребенка с аутизмом становится непреодолимой преградой. На данный момент представлены игры, которые улучшают формирование культурно-гигиенических навыков: как правильно одеться, как правильно кушать.