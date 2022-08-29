Иванец о рабочих кадрах: «Основа нашей сильной экономики – это сильные регионы»

Новости Беларуси. С 1 сентября в силу вступит обновленный Кодекс об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наработки и лучшие практики 29 августа обсудили на педагогическом форуме в Минске.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы говорим о том, что система образования – это подготовка кадров для всей страны. И в этой связи Министерство образования совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома и главным управлением по образованию областей – мы ведем целенаправленную работу, чтобы сегодня выпускники наших учреждений образования приходили в нашу экономику по всей стране. Потому что основа нашей сильной экономики – это сильные регионы.