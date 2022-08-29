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Иванец о рабочих кадрах: «Основа нашей сильной экономики – это сильные регионы»

29 августа 2022 17:14
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Новости Беларуси. С 1 сентября в силу вступит обновленный Кодекс об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наработки и лучшие практики 29 августа обсудили на педагогическом форуме в Минске.

Иванец о рабочих кадрах: «Основа нашей сильной экономики – это сильные регионы»-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы говорим о том, что система образования это подготовка кадров для всей страны. И в этой связи Министерство образования совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома и главным управлением по образованию областей – мы ведем целенаправленную работу, чтобы сегодня выпускники наших учреждений образования приходили в нашу экономику по всей стране. Потому что основа нашей сильной экономики это сильные регионы.

«Важен каждый ребенок, а не его диагноз». Лучшие проекты для специальных школ показали на педфоруме в Минске. Подробности здесь.

# Государственная политика в области образования # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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