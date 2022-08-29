Кухарев о новом Кодексе об образовании: «Регламентированы новые подходы, которые требовали доработки»

Новости Беларуси. С 1 сентября в силу вступит обновленный Кодекс об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наработки и лучшие практики 29 августа обсудили на педагогическом форуме в Минске.

В центре внимания оказалась столичная система обучения. По словам специалистов, именно здесь наибольшее количество учащихся как младшего и старшего звеньев, так и представителей студенчества. Впрочем, систему образования Беларуси отличает региональный аспект – в равной мере развивают каждую область страны. Обсуждения на форуме коснулись, в том числе, нового стандарта о дошкольном образовании. Как отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, педагоги готовы к переменам.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Педагоги – это, наверное, самая дисциплинированная часть нашего общества. Они всегда работают на переднем крае и всегда готовы все то новое и лучшее воспринять, доработать и усовершенствовать. Я думаю, с учетом принятия Кодекса регламентированы новые подходы, которые требовали доработки. И сегодня мы должны вместе аккуратно, спокойно работать в этом направлении, чтобы максимально все то полезное, что заложено в Кодексе, было реализовано в наших учебных заведениях.