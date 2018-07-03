Василий Жарко о театрализованном шествии ко Дню Независимости: «У нас такого еще не было!»

Новости Беларуси. Несколькокилометровая техническая мощь белорусской армии – 23 парадных расчета – радовали мальчишек и удивляли иностранных журналистов. В борьбе за лучшие кадры репортеры занимали даже лежачие позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мне очень понравился парад, особенно прохождение колонны пограничников, третьей бригады внутренних войск. Ну а театрализованное выступление – у нас такого еще не было!

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