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Василий Жарко о театрализованном шествии ко Дню Независимости: «У нас такого еще не было!»

03 июля 2018 19:32
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Новости Беларуси. Несколькокилометровая техническая мощь белорусской армии – 23 парадных расчета – радовали мальчишек и удивляли иностранных журналистов. В борьбе за лучшие кадры репортеры занимали даже лежачие позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко о театрализованном шествии ко Дню Независимости: «У нас такого еще не было!»-1

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мне очень понравился парад, особенно прохождение колонны пограничников, третьей бригады внутренних войск. Ну а театрализованное выступление – у нас такого еще не было!

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# День Независимости-2018 # общество # Василий Жарко # Фотофакт

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